LibriInValle: oggi l'appuntamento a Piancerreto

PIANCERRETO – La rassegna letteraria ‘LibriInValle’ prosegue con il terzo appuntamento oggi 18.30, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Piancerreto, frazione di Cerrina.

Il protagonista sarà ‘Il misterioso caso del ‘Benjamin Button’ da Torino a Hollywood’ di Patrizia Deabate. L’evento è organizzato dall’Unione dei Comuni della Valcerrina in collaborazione con il Comune di Cerrina Monferrato e la Pro Loco Piancerreto.

I lavori verranno introdotti da Marco Cornaglia, assessore del Comune di Cerrina e da Valentina Bocchino, presidente della pro loco. A moderare sarà invece Massimo Iaretti, consigliere dell’Unione delegato alla Cultura. Nel suo libro, edito per il Centro Studi Piemontesi – Ca de Studi Piemonteis, Patrizia Deabate coglie il sottile filo rosso che collega i ruggenti anni Venti, epoca in cui gli Stati Uniti vivevano l’età del jazz, ben descritta da Francis Scott Fitzgerald e l’Italia (ed in particolare il Piemonte) degli anni Dieci del Novecento ed il suo mondo letterario, poetico e cinematografico. Il libro dell’autrice albese è risultato vincitore dell’Acqui Inedito del Premio Acqui Storia