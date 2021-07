Eternit bis: in aula tutti i nomi delle vittime

NOVARA - Sono 392 i nomi delle vittime coinvolte al processo Eternit Bis. L’imputato è Stephan Schmidheiny.

Dopo il verdetto da parte della Corte riguardo alle eccezioni presentate dalla difesa nell’udienza di lunedì 5 luglio, il giudice Gianfranco Pezone ha dichiarato poco più di un'ora fa l’apertura del dibattimento. Così sono stati letti in aula i nomi di tutte le vittime coinvolte nel processo, a cui ha fatto seguito la presentazione delle parti coinvolte.

Tema ancora caldo in questa sede è stato quello riguardo alla mancata analisi da parte della difesa dei vetrini istologici, ovvero i campioni rilevati dai tessuti dei defunti che sarebbero stati uccisi dal mesotelioma. «Se il pm ha potuto compiere un’analisi, non vedo perché la difesa non possa fare qualcosa di analogo» Ha commentato Pezone, sostenendo che è avvenuta «come una sorta di compromissione dei diritti difensivi».