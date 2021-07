Tornano le visite alle cantine organizzate da Ais

CASALE - Far conoscere i vini del territorio, i loro produttori e le cantine del Monferrato casalese. Questo l’obiettivo del progetto dal titolo "Il Monferrato: dalla vigna al bicchiere", che la delegazione locale dell’Ais (Associazione Italiana Sommelier) aveva lanciato a cavallo tra il 2020 e il 2021 e che riprenderà a partire da questa settimana.

Sono tre per il momento gli appuntamenti fissati: domenica 25 luglio presso l'azienda Buzio a Vignale; domenica 12 settembre a Hic et Nunc di Vignale; domenica 26 settembre presso l'azienda Cà Ordano di Camino. «Si è pensato di programmare quelli di settembre, nella speranza di far poi diventare le visite un piacevole appuntamento fisso» ha commentato l’assessore Daniela Sapio.

Il Comune di Casale ha confermato la messa a disposizione del pulmino fornito dal Gruppo Stat, che partirà dal Castello del Monferrato verso le aziende vitivinicole aderenti. L’organizzazione delle visite sarà invece a cura dell’Ais.