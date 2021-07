La Canottieri sarà protagonista del programma tv "Circolando"

CASALE - Si sono concluse lunedì 19 luglio le riprese di una puntata del format tv "Circolando", programma che tornerà in autunno su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre o 212 di Sky).

Protagonista la Società Canottieri Casale raccontata dai presentatori Stefania Chieppa e Giorgio Galimberti, entrambi provenienti dal mondo del tennis professionistico. Le riprese si sono svolte tra una gita sul fiume con i ragazzi della squadra del canottaggio, una tappa al Castello del Monferrato, un breve tour del centro storico e un palleggio sui campi in terra rossa con i giocatori della Serie A di tennis. La società locale è stata infatti scelta proprio da Federtennis come club polisportivo e come cittadina in rappresentanza della regione Piemonte nelle nuove puntate del format “Circolando” per il continuo scambio interattivo con il territorio.