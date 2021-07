A Giarole è tutto pronto per San Giacomo

GIAROLE - È tutto pronto a Giarole per un weekend totalmente dedicato alla festa patronale di San Giacomo che si svolgerà al campo sportivo ‘L. Nebbia’.

Si inizierà questa sera con una cena all’aperto alle 19.30 seguita da intrattenimento musicale a cura del complesso Maleurbano Rock Band; si proseguirà quindi sabato con un’altra cena all’aperto con la serata musicale a cura della Flow Band.

Domenica invece dalle 10 alle 18 al castello Sannazzaro avrà luogo l’allestimento di un Campo Mercenario con giochi storici, figuranti in armature d’epoca, strumenti di tortura, face painting a tema medievale. Alle 11 e alle 16.30 è prevista la rappresentazione in costumi d’epoca (del XVI secolo) del Gruppo Storico Incisa 1514, in un atto di lite tra la comunità di Occimiano e i Consignori di Giarole davanti al Senato di Casale al tempo di Vincenzo I di Gonzaga Duca di Mantova e del Monferrato. Alle 11.45, alle 15 e alle 17 spazio a magia, equilibrismo, fachirismo e boa in costumi medievali con il Mago Oniveres e Amaranta.

L’ingresso sarà libero contingentato nel pieno rispetto di tutte le normative in vigore. È gradita la presentazione del Green Pass per chi ne è provvisto, per semplificare le modalità di accesso. Alle 17.30 poi, gran finale con il ritorno uno degli eventi più originali del Monferrato Casalese: il lancio dell’uovo. La singolare gara, che si terrà nelle adiacenze del campo sportivo e della sede della Pro Loco, consiste nel lanciare il più lontano possibile un uovo e, soprattutto, il riceverlo senza farlo cadere e rompere.