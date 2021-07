Accatasta in un suo terreno rifiuti edili e un ciclomotore: 69enne nei guai

OTTIGLIO - I Carabinieri della Stazione di Ottiglio al termine di mirati accertamenti e controlli hanno contestato violazioni amministrative per violazioni delle norme in materia ambientale a carico di un commerciante 69enne della provincia di Alessandria che, in qualità di privato cittadino, ha accatastato in un terreno di sua proprietà rifiuti di risulta edile e un vecchio ciclomotore, che avrebbero dovuto essere conferiti in appositi centri di raccolta autorizzati. Gli stessi militari hanno informato gli organi competenti per l’emissione di un’ordinanza che imponga all’interessato il ripristino dei luoghi.