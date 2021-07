Minacce e ingiurie alla Polizia: due denunciati

CASALE - Martedì gli operatori del Commissariato di Polizia sono dovuti intervenire lungo il percorso sterrato pedonale, tra Viale Lungo Po e Via XX Settembre per alcune persone moleste.

La prima segnalazione indicava un uomo che con una bottiglia rotta minacciava i passanti. Al loro arrivo gli operatori non hanno trovato riscontro alla segnalazione, ma si sono imbattuti in un uomo con una bottiglia in mano integra e in stato di agitazione. Il nervosismo era causato, secondo le sue dichiarazioni, da una discussione con la fidanzata e con due passanti che si erano intromessi.

Poco dopo però, è giunta una seconda segnalazione, riguardante una ragazza vittima di violenze che si trovava nella vicina via XX settembre. Sul posto gli agenti hanno trovato a terra il soggetto di prima bloccato da un ragazzo e da una ragazza, mentre una quarta persona, la fidanzata dell’uomo era a terra, seduta a distanza in lacrime.

La situazione già particolare, era resa complicata dall’atteggiamento del ragazzo e della ragazza che stavano bloccando il soggetto del primo intervento. I due, infatti, hanno iniziato a inveire contro gli operatori con frasi minacciose, ingiuriose e a nulla è servito l’atteggiamento empatico quanto risoluto degli agenti. Successivamente si è accertato che i quattro avevano trascorso qualche ora abusando di sostanze alcoliche il che aveva contribuito a dar vita a comportamenti sopra le righe.

L’uomo e la donna che avevano minacciato e ingiuriato (oltraggiato per il codice penale), gli operatori, non hanno desistito nel loro comportamento e sono stati segnalati per i reati di minaccia, violenza e oltraggio. Per definire meglio il quadro della situazione, la ragazza denunciata ha altresì tentato di sputare verso i poliziotti non raggiungendoli, rifacendosi però con l’autovettura di servizio, l’uomo invece ha tentato di usare violenza nei confronti degli agenti, fatto che ha costretto l’uso della forza per contenerlo.

Pur nella difficoltà del contesto gli operatori comunque hanno ricostruito anche il litigio di coppia da cui era scaturita la situazione, non verificando situazioni di rilevanza penale.