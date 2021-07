Novipiù, 'confezionato' il Formenti bis

CASALE MONFERRATO – Matteo Formenti, una delle bandiere della Junior anni 2000, torna a Casale Monferrato dopo 12 stagioni. Pochi minuti fa l’annuncio della firma della guardia (39 anni) con la JBM: sarà il sesto uomo della squadra di coach Andrea Valentini.

A Casale dal 2002 al 2009 (oltre 200 partite in Junior con la promozione in A2), Formenti torna nella sua città d’adozione dopo una carriera lunga e importante (anche il triplete a Sassari con Meo Sacchetti). Nelle ultime stagioni esperienze in A2 tra Tortona e Piacenza. Una firma speciale per il giocatore: “Tornare nella città in cui è iniziata la mia carriera mi rende davvero felice – spiega Formenti - . Coach Andrea Valentini sa che sono a disposizione per ogni tipo di situazione”. Da parte sua il club punta su questo arrivo. Il general manager Giacomo Carrera: “Il ritorno di Matteo è molto importante per dare un’identità ancora più radicata al territorio. La sua esperienza sarà molto utile”

