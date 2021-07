MonFest 2022: fino al 15 agosto aperte le iscrizioni al contest fotografico

CASALE - C’è ancora tempo fino al 15 agosto per iscriversi al concorso fotografico gratuito - indetto in vista della rassegna Monfest fotografia 2022 - “Da Casale al Po alle colline del Monferrato”. Il tema? Uno sguardo sulla città e il suo territorio.

Organizzato dal Comune di Casale, il concorso è aperto a tutti i fotografi, sia professionisti sia emergenti. Per partecipare bisogna compilare il form presente alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/PremioFoto e poi, successivamente, inviare attraverso il sito www.wetransfer.com la fotografia con la quale si vuole concorrere (da mandare entro il 31 ottobre). Le immagini, che possono essere sia a colori sia in bianco e nero, devono essere in formato file jpeg con un minimo di 2000 pixel lato lungo - 150 dpi. Inoltre, a ognuna dovrà corrispondere un file ad alta risoluzione di almeno 10 MB che sarà richiesto se il lavoro verrà selezionato.

Entro il 30 novembre una giuria di esperti valuterà infine tutte le opere pervenute e ne selezionerà trenta. Queste saranno presentate nella prima Biennale internazionale MonFest fotografia 2022. Da Casale al Po alle colline del Monferrato sarà solo uno dei premi che si susseguiranno in attesa dell’apertura ufficiale della biennale: ce ne sono già in cantiere, per esempio, alcuni declinati al femminile oltre a iniziative che vedranno la partecipazione attiva di associazioni di fotografia del territorio.