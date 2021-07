Si riunisce domani il consiglio comunale di Casale

CASALE – Il consiglio comunale di Casale si riunirà nuovamente domani sera. Sempre alle 21 e sempre in presenza. I consiglieri che vorranno, potranno comunque scegliere di seguire la seduta da casa in videoconferenza. Come sempre, sarà disponibile la diretta streaming sul canale Youtube del Comune.

«Si tratta - ha spiegato il Presidente Fiorenzo Pivetta – dell'ultima seduta prima della pausa estiva e sarà dedicata all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa sugli enti locali, secondo la quale il consiglio verifica, entro il 31 luglio di ogni anno, il permanere degli equilibri generali di bilancio».