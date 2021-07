Dice di essere a Parigi ma non si è mai allontanato da Casale: in carcere 44enne rumeno

CASALE - La Sezione Investigativa del Commissariato di Polizia di Casale ha arrestato il 44enne M.C., cittadino rumeno residente in città, in applicazione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 20 luglio scorso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino.

L’attività di ricerca dell'uomo era iniziata il 20 luglio stesso presso la sua residenza anagrafica e presso i luoghi che notoriamente frequentava, ma senza successo.

Nelle giornate successive, le ricerche sono proseguite nelle zone solitamente frequentate dai cittadini rumeni. Il soggetto, noto poiché solito frequentare l’area di piazza Castello, nel pomeriggio del 22 luglio, ha richiesto telefonicamente al commissariato le motivazioni per le quali il personale della Polizia di Stato avesse chiesto di lui.

La telefonata era giunta da un’utenza fissa francese, corrispondente ad un campo nomadi dell’area di Parigi, tant’è che lo stesso ha riferito di trovarsi in quella località. In realtà è assai probabile che la telefonata fosse stata commissionata ad un complice dallo stesso ricercato per simulare la sua presenza all’estero. Poiché la cosa appariva poco credibile e considerato il fatto che il soggetto ha numerosi familiari nell’area casalese, i servizi finalizzati al suo rintraccio sono proseguiti, ipotizzando

che comunque M.C. non si fosse mai allontanato dall’area di ricerca, tant’è che lo stesso è stato rintracciato nel centro di Casale nella mattinata del 27 luglio.

Accompagnato in ufficio è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Vercelli per scontare la condanna ad anni 1 e mesi 7 di reclusione per furto aggravato e lesioni. M.C. è un soggetto noto a tutte le locali forze di polizia con innumerevoli precedenti penali, in prevalenza per furto, ricettazione, lesioni personali a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e violenza privata.