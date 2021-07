Nuove riduzioni Tari: le domande entro il 30 settembre

CASALE - L'amministrazione casalese ha recentemente annunciato il nuovo pacchetto di agevolazioni Tari previste per il 2021 e che riguarderanno sia le utenze domestiche che non.

Oltre alla tradizionale riduzione del 25% in base al reddito (i contribuenti che ne hanno già usufruito nel 2020 riceveranno l’F24 per il 2021 con l’agevolazione già inclusa), quest'anno saranno interessati anche i nuclei famigliari in disagio economico o che abbiano subito una diminuzioni di reddito causa l’emergenza sanitaria. Per chi ha un Isee non superiore a 21.201,19 euro oppure ha avuto una perdita pari almeno al 30% del reddito familiare per l’anno 2020 rispetto all’anno 2019, si avrà una riduzione della tassa rifiuti fino al 40%.

Stessa cosa per le utenze non domestiche che hanno dovuto rispettare periodi di chiusura obbligatoria o subito restrizioni nell’esercizio dell’attività. Gli sconti sulla Tari in questo caso saranno pari al 100% per i periodi di chiusura e al 75 per i periodi di limitazione delle attività. Per quanto riguarda i dehors, sia temporanei sia permanenti, la riduzione è invece pari al 100% dell’imposta dovuta.

Tutti i modelli di domande sono disponibili sul sito del Comune e dovranno essere riconsegnate entro il 30 settembre tramite raccomandata AR all'e-mail tributi@comune.casale-monferrato.al.it o Pec tributi@pec.comune.casalemonferrato.al.it. In alternativa - solo e unicamente per chi non ha la possibilità di utilizzare la mail - all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16.30. I contribuenti riceveranno direttamente a casa il conto definitivo, suddiviso in tre rate: le prime due in acconto con scadenza per il 16 settembre e 16 ottobre, mentre la terza di conguaglio sarà da pagare entro il 16 dicembre 2021.