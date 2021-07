Tre appuntamenti tra musica e teatro con la rassegna Esco

CASALE - Per quest’ultima settimana di luglio la rassegna “Esco - Estate a Corte” ripropone eventi e spettacoli per tutto il weekend.

Si parte questa sera alle 21:30 nel cortile del Castello del Monferrato con i Modredak, cover band composta da Elena Amelio (voce), Giuseppe Abbenante (voce), Enrico Barbano (chitarra), Massimo Merlini (chitarra), Alessandro Rota (basso) e Claudio Memo (batteria). Sabato 31 invece, sempre alle 21:30 al Castello, si esibirà il gruppo Dmt che porterà Ancora tu, tributo a Lucio Battisti. La band è composta da Paolo Deregibus (voce e chitarra), Marinella Miceli (voce), Massimo Ghisoni (chitarra e cori), Marco Ferrero (batteria), Corrado Calvo (tastiere) e Davide Indalezio (basso e cori). Domenica, invece, appuntamento con il teatro: nel cortile di Palazzo Langosco dalle 21:30 andrà in scena “Chi non ride rode: una serata in compagnia dei più grandi umoristi del 900”. A esibirsi alcuni allievi dei corsi di recitazione del Teatro della Nebbia con brani di Marcello Marchesi, Ennio Flaiano e Woody Allen.

Nel salone Spalti e Torrioni del castello, infine, sarà ancora possibile ammirare la collettiva L’ora di Mosca - Esperienza #02, realizzata in collaborazione con il supporto dell’Associazione culturale Libera Mente – Laboratorio di Idee di Alessandria. Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Info e aggiornamenti sulla kermesse al sito www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021.