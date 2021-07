Cantavenna: il trekking speciale per la festa patronale

CANTAVENNA - In occasione della festa patronale di Cantavenna, sabato 7 agosto, sarà in programma uno speciale trekking non competitivo che si snoda su entrambi i versanti del borgo.

Il ritrovo è previsto in piazza per le 18, la partenza per le 19:05. Il percorso prevede circa 9 km di cammino con un dislivello di +350 m. ed una durata di 3 ore circa. Il termine del giro è stimato intorno alle 22. Il costo di partecipazione è di 5 euro a persona ed è richiesto, oltre ad abbigliamento adeguato, una lampada frontale per la visibilità.

La prenotazione è obbligatoria contattando Augusto Cavallo al 339 4188277 o all'mail augusto.cavallo66@gmail.com. Al termine del percorso sarà possibile mangiare presso gli stand gastronomici in paese.