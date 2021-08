Artistica Casale: terminato il Summer Gym Camp. E a settembre si ricomincia

CASALE - Si è concluso venerdì il Summer Gym camp organizzato dall'Asd Artistica Casale, iniziato lo scorso giugno e durato 7 settimane nella palestra della scuola media Dante.

Dal lunedì al venerdì sono state numerose le attività pensate dalle istruttrici per le bambine e i bambini iscritti. Giochi, ginnastica, laboratori e anche gite per far conoscere i luoghi più attrattivi della città: dall'aeroporto Cappa, alla biblioteca dei ragazzi e delle ragazze Emanuele Luzzati fino al grande fiume, passando per la cittadella, imparando i principi del riciclo con Cosmo e scoprendo come viene prodotto... il gelato.

Dopo le 'fatiche' estive l'associazione monferrina di ginnastica artistica guidata da Cristina Guarnieri e Daisy Roma riprenderà i numerosi corsi a settembre.