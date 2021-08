I bimbi del 'Girasole' in visita al Commissariato

CASALE - Nella mattinata di venerdì scorso incontro fra la Polizia di Stato e i piccini del baby parking “Il Girasole” che, con le loro maestre, hanno fatto visita al Commissariato di Casale, accolti dal personale in uniforme che ha fatto conoscere il funzionamento della Centrale Operativa con le numerose apparecchiature elettroniche presenti.

L’attenzione dei bimbi, durante tutto il percorso, ha avuto la massima espressione di gioia quando hanno potuto sperimentare direttamente la tecnologia avanzata a bordo dell’autovettura utilizzata per il servizio di “Volante” con le scritte illuminate che scorrono sul pannello posto sul tetto, il lampeggiante, le radio per le comunicazioni e le numerosissime attrezzature di bordo.

Divertentissima per tutti la simulazione, con l’utilizzo degli apparati radio, di un intervento per salvare un cane in difficoltà. A fine mattinata un piccolo rinfresco, nel pieno rispetto della normativa antCovid-19 con alimenti e bevande “monoporzione” e un grosso saluto con sorriso a tutti.