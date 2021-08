L'assicuratrice si è intascata i soldi della polizza: denunciata

VIGNALE - I Carabinieri di Vignale, a conclusione accertamenti, in seguito alla querela sporta da un 28enne, hanno denunciato in stato di libertà per appropriazione indebita e falsità ideologica commessa da un privato in un atto pubblico una 53enne, agente assicurativo, con precedenti di polizia. La donna si sarebbe appropriata indebitamente di quattrocento euro ricevuti dal 28enne per il premio assicurativo di un autocarro, emettendo dei certificati assicurativi mai registrati in banca dati Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).