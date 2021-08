Il primo giorno di Sesia al Bianchi... tra i giovani

CASALE - Qualche goccia di pioggia, esercizi di tecnica e partitella finale: è da poco finito al Bianchi di Oltreponte il primo giorno del raduno che il nuovo direttivo del Casale ha organizzato per permettere al nuovo mister Marco Sesia e ai suoi collaboratori di visionare una trentina di giovani prospetti (la maggior parte in prova, alcuni già tesserati e presenti la scorsa stagione), prima della partenza di venerdì per il vero e proprio ritiro a Chiusa Pesio.

Al centro sportivo era presente il neo Ds Marco Rizzieri - che ha anche avuto un colloquio con i tifosi che hanno chiesto rassicurazioni preliminari sul destino della società nerostellata - oltre a Michele Padovano, nuovo direttore generale.