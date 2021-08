Ozzano: all'ex cementificio i Why Not in concerto

OZZANO - Proseguono le serate in musica ad Ozzano Monferrato, nella cornice di archeologia industriale del Polo Cementi Rossi in Via Rivara 5.

Venerdì 6 Agosto, alle 21, si esibiranno in concerto i Why Not Band, un gruppo nato nel 2016 da alcuni studenti dell’Istituto Musicale Soliva di Casale Monferrato. La proposta è molto variegata: partendo dall’R’n’B all’hard rock degli anni ’80, passando per la disco degli anni ’70, fino ad arrivare ai brani più famosi del pop contemporaneo, con anche un tributo ai Queen. La band è composta da Piercesare Fagioli (voce), Riccardo Roggero (chitarra), Michele Roggero (Batteria), Luca Robotti (Basso) e Francesco Marchisotti (Tastiere).

I posti a sedere sono 90 e perciò è prevista la prenotazione telefonando al 0142487153. Date le nuove disposizioni governative in vigore proprio da venerdì, sarà inoltre obbligatorio munirsi di Green Pass per accedere. Prossimi appuntamenti sempre all'ex cementificio saranno inoltre previsti per settembre.