Ponzano: a San Lorenzo si cammina sotto le stelle cadenti

PONZANO - Anche quest’anno torna l’appuntamento con il trekking notturno nella notte di San Lorenzo, martedì 10 agosto, a Ponzano in occasione della festa patronale.

Il ritrovo sarà alle 19 alla Pro Loco (dove è possibile iscriversi), la partenza sarà alle ore 20. Si tratta di una facile escursione naturalistica di circa 8 km che, attraversando il comune di Ponzano ed in parte il comune di Castelletto Merli permetterà di avvistare le stelle cadenti lungo il percorso. Il tragitto si snoda in parte su strade sterrate e in arte su strade asfaltate a bassa percorrenza, senza particolari diffoltà.

Poco prima del termine della passeggiata si arriverà in cima al Monte Uliveto. Uno spuntino di mezzanotte aspetterà i camminatori a conclusione della serata. Per partecipare è necessario avere la lampada frontale o una normale torcia elettrica. È anche necessario prenotare visto che i posti sono limitati: la quota per la sola camminata è di 5 euro mentre è di 15 per chi volesse partecipare allo spuntino di mezzanotte.