Furto aggravato e lesioni, 44enne in arresto

CASALE MONFERRATO - La Sezione Investigativa del Commissariato di Casale Monferrato ha arrestato il 44enne rumeno M.C., residente in città, in applicazione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 20 luglio scorso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino.

L’attività volta al rintraccio dell'uomo ha avuto inizio il 20 luglio, presso la sua residenza e nei luoghi solitamente frequentati, con esito negativo. E' stato lo stesso 44enne, qualche giorno dopo, a chiamare il Commissariato per chiedere spiegazioni: telefonata che giungeva da un’utenza fissa francese, corrispondente a un campo nomadi dell’area di Parigi dove l'uomo confermava di essere, ma in realtà è assai probabile fosse stata commissionata a un complice per simulare la sua presenza all’estero.

Di conseguenza, vista la presenza di numerosi suoi familiari nell’area del Casalese, i servizi di controllo sono andati avanti, fino a che M.C. non veniva effettivamente individuato nel centro di Casale nella mattinata del 27 luglio: accompagnato in ufficio, è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Vercelli per scontare la condanna a 1 anno e 7 mesi di reclusione per furto aggravato e lesioni.