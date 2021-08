Il tesoretto di Amc per non accendere mutui sull'asfalto

CASALE - Nel corso degli anni scorsi, per effetto di una verifica della Guardia di Finanza in corso, Amc, aveva accantonato circa 1 milione e 500mila euro. Si tratta degli anni in cui i sindaci di Casale erano Giorgio Demezzi prima, poi Titti Palazzetti. Ora che il rischio ‘di pagare’ è scongiurato (da maggio 2021, quando è stato archiviato il provvedimento) Amc ha stornato il fondo (salito a 1milione e 700mila) nei confronti dei suoi 25 comuni soci. La 'fetta' più grande è andata a Casale, destinataria di 1 milione e 200mila euro che saranno utilizzati per non accendere mutui per finanziare le opere di asfaltatura.