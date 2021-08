Casale: i raver "si moltiplicano", come i controlli

CASALE MONFERRATO - Questo rave party non s'ha da fare. Dopo gli interventi di questa mattina e di ieri, mercoledì, nel pomeriggio di oggi, i carabinieri di Casale - guidati dal luogotenente Santino Magnoli comandante del NOR Aliquota Radiomobile, in collaborazione con la Polizia di Stato e la Polizia Locale - hanno individuato un altro gruppo di persone pronto ad insediare un campo per un rave party lungo le rive del fiume Po, questa volta a Frassineto.

Anche qui gli operatori delle forze dell'ordine hanno identificato le persone, tutte con documenti francesi, e controllato i mezzi dopodiché, così come è stato fatto con gli altri gruppi, li hanno allontanati.

Il fenomeno dei rave party

Nella zona del Casalese, da alcuni anni, “raver” provenienti da diverse parti d'Europa si danno appuntamento per feste che durano giorni e che, alla fine, lasciano dietro di sé una lunga scia di degrado e notti insonni a molti residenti.

Oggi, soprattutto a ridosso di Ferragosto, così come è accaduto in passato, le proteste e i timori della popolazione sono numerosi e comprensibili. Le forze dell'ordine che operano sul territorio, in un'azione di prevenzione coordinata, stanno lavorando affinché gli organizzatori e i partecipanti a questo evento non riescano ad insediare il campo base in Monferrato.