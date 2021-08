Da domani modifica alla viabilità di Via Canina

CASALE - Dalle 8 di domani, giovedì 19 agosto - e fino alla mezzanotte del 18 settembre - sarà modificata la viabilità di Via Canina, per permettere di effettuare i lavori di manutenzione alla copertura del palazzo Busca di Lazzarone.

In particolare le modifiche saranno: divieto di transito dall'intersezione con via Roma fino all'altezza del civico 5; doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra il civico 5 e l'intersezione con via Mameli; inversione del senso unico di marcia tra via Mellana e via Mameli; inversione del senso unico di marcia in via Vallario, che diverrà percorribile da via Roma in direzione di via Sobrero. Le modifiche rimarranno in vigore fino al termine degli interventi.