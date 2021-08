Rave party: i controlli della Polizia di Casale

CASALE - Anche la Polizia di Stato di Casale è impegnata nei controlli straordinari del territorio volti a scongiurare un eventuale rave party nell'area monferrina.

Ieri, in piazza Castello, è stato fermato un camper. Gli agenti hanno verificato come gli occupanti erano diretti in Albania: è lì che, a fine agosto, si dovrebbe svolgere il prossimo raduno su base europea, dopo quello appena terminato nel Viterbese. A fine settembre un ulteriore appuntamento, in Grecia.