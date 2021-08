Vaccini: oggi in Piemonte oltre 17mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto resoconto del tardo pomeriggio relativo ai dati della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, lunedì 23 agosto, sono state oltre 17mila le somministrazioni.

Per la precisione, sono 17.368 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 8.538 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.794 i 12-15enni, 6.076 i 16-29enni, 2.765 i trentenni, 2.195 i quarantenni, 2.025 i cinquantenni, 1.016 i sessantenni, 403 i settantenni, 203 gli estremamente vulnerabili e 176 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.351.553 dosi (di cui 2.397.233 come seconde), corrispondenti al 93,5 % di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte.

FINO AL 15 SETTEMBRE ACCESSO DIRETTO A TUTTE LE FASCE DI ETA’

E’ stato esteso fino al 15 settembre l’accesso diretto a tutte le fasce in alcuni degli hub del territorio, per incentivare e facilitare il più possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni. L’elenco è consultabile sul sito della Regione. Nei primi 6 giorni di accesso diretto sono stati in totale circa 21.000 i cittadini che hanno dato la loro adesione, così suddivisi per provincia: 11.511 a Torino, 2989 a Cuneo, 1918 a Novara, 1.759 ad Alessandria, 758 a Vercelli, 728 ad Asti, 664 Vco e 622 a Biella.

Per quanto riguarda le fasce di età: il 33,9% 12-19 anni, 16,5% 20-29 anni, 14,2% 30enni, 13,6 % 40enni, 11,3 % 50enni, 7,2 % 60enni, 3,3% 70enni.