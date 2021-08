Autostrade, due chiusure notturne sul tratto casalese dell'A26

CASALE – Sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno ci saranno chiusure che riguarderanno anche il nostro territorio: così come successo ieri e ancora questa notte (dalle 22 di oggi alle 6 di domani) resterà chiuso il tratto compreso tra le uscite di Casale Sud e di Casale Nord verso Gravellona.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla prima stazione, sarà possibile percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A26 alla stazione di Casale Nord.

Dalle 22 di giovedì 26 alle 6 di venerdì 27 sarà invece chiuso il tratto compreso tra Casale Nord e l'allacciamento con la D36 diramazione Stroppiana-Santhià, verso Gravellona. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Casale Nord, sarà possibile percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A26 alla stazione di Vercelli est o sulla diramazione Stroppiana-Santhià alla stazione di Vercelli ovest.