Orgoglio Jbm Novipiù. Abbonamenti al via

CASALE - Dopo la presentazione di ieri, con l’evento in piazza Mazzini a Casale, parte ufficialmente da oggi la campagna abbonamenti della JB Monferrato per la stagione sportiva 2021/2022. Una campagna che segna il ritorno del pubblico al PalaFerraris per la stagione di A2 della Novipiù JBM guidata da coach Andrea Valentini. Significativo il claim scelto dalla dirigenza Jbm per campagna, quel “Su la Testa” che indica orgoglio e voglia di ripartenza del club rossoblù.

Da oggi parte la prima fase della campagna che durerà fino al 5 settembre. Ci si può abbonare tutti i giorni in Piazza Mazzini a Casale Monferrato, dalle 17 alle 20, presso lo stand allestito dal club. Dal 6 settembre parte la seconda fase delle sottoscrizione che durerà fino alla prima gara casalinga di campionato (tessere acquistabili dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 13).

Green pass e 1185 posti

Con le attuali normative in materia l’ingresso per assistere a manifestazioni sportive è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di “Green Pass”. Secondo il decreto attuale la capienza totale del PalaFerraris è di 1185 posti. Le disponibilità dei singoli settori sono queste: Curva Nord 120, Curva Sud 75, Gradinata Est 350, Gradinata Ovest 280, Tribuna Est 160, Tribuna Ovest 160, Prima Fila 40. I prezzi vanno dai 150 euro delle Curve, ai 200 euro della Gradinata, ai 300 della Tribuna fino ai 600 euro della Prima Fila.

La società fa sapere che in caso di successive modifiche all’attuale normativa che regolamenta l’accesso al pubblico, o di interruzione delle competizioni dovute a cause di forza maggiore, gli abbonamenti verranno rimborsati proporzionalmente alle gare già disputate.

Omaggi e sconti

Tanti i vantaggi previsti per chi sottoscriverà l’abbonamento. Tre queste l’ omaggio della t-shirt “Su la testa!”, poi l’ingresso gratuito a tutte le gare casalinghe del precampionato, la prelazione per eventi e playoff, lo sconto del 15% sul merchandising.

Stasera aperitivo

Stasera, martedì, l’apertura della la campagna abbonamenti verrà celebrata con il tradizionale appuntamento dell’aperitivo con la squadra al Cicin&Barlichin a partire dalle ore 18.