Esco: si parte domani con arte, musica e libri

CASALE – Il programma di Esco – Estate a Corte, questa settimana, prenderà il via domani con la visita guidata serale dedicata a Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo. Si partirà dall’ex convento di Santa Croce, ora sede del Museo Civico, per proseguire nella vicina chiesa di San Paolo in via Mameli e concludersi nella chiesa di San Michele. L’inizio sarà alle ore 20.45: il costo del biglietto sarà di 2.50 euro.

Venerdì, invece, torneranno le presentazioni letterarie di Un cocktail tra le righe: questa volta Paola Casulli incontrerà Giorgio Nardone, autore di ‘La stupidità strategica - Come costruire successi fallimentari o evitare di farlo’ (Garzanti editore). Appuntamento alle ore 18.30 nel cortile di Palazzo Langosco.

Sabato sera ci si sposterà sul palcoscenico allestito nel cortile del Castello del Monferrato: protagonista la grande musica della MoonDance Band, che ripercorrerà i brani più celebri di Michael Bublè. Lo spettacolo inizierà alle 21.30.

L’ultimo fine settimana del mese si concluderà ancora a tempo di musica: questa volta a esibirsi sul palco del Castello dalle ore 21.30 di domenica 29 sarà la band Elemento 90. Un tuffo nei mitici Anni Novanta dello scorso secolo con uno show studiato nei minimi particolari. Con agosto si chiuderà anche la mostra al castello ‘L’ora di Mosca – Esperienza #02’. Con il supporto dell’Associazione culturale Libera Mente, la mostra è ancora visibile sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Si ricorda che da venerdì 6 agosto, in base alle disposizioni governative vigenti (Decreto Legge del 23 luglio 2021) è obbligatorio per i partecipanti agli eventi esibire il Green Pass – Certificazione Verde Covid 19 (in forma cartacea o su smartphone), corredato da un valido documento di identità. Al momento dell’ingresso sarà anche assegnato il posto a sedersi.