Novipiù, sabato preseason al via. C'è Omegna

CASALE MONFERRATO – Sette partite di preseason per la Novipiù JBM. Tre scrimmage, un’amichevole e tre gare di SuperCoppa in un intenso mese che porterà la squadra di coach Andrea Valentini al debutto di campionato del 3 ottobre, in casa, contro Pistoia.

La squadra debutta sabato al PalaFerraris (ore 18 a porte chiuse) con uno scrimmage contro la Paffoni Omegna. L’unica amichevole ufficiale è in programma a Corneliano d’Alba, sabato 4 settembre contro Langhe Roero Basketball. Poi inizierà al SuperCoppa Lnp che prevede tre gare del gironcino con Torino Biella e Urania Milano.

Si parte sabato 11 settembre al Forum contro Biella, si torna al PalaFerraris mercoledì 15 settembre per affrontare l’Urania e si chiude sabato 18 al Pala Gianni Asti di Torino con la Reale Mutua di coach Edo Casalone. Mercoledì 22 settembre prevista uno scrimmage contro avversario da definire, mentre la chiusura della preseason è in programma sabato 25 Settembre al PalaBakery contro Piacenza.

Il club ricorda che il match di Supercoppa LNP del PalaFerraris è incluso nell’abbonamento stagionale.