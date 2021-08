Il Green Pass? Il Comune te lo spedisce direttamente a 'casa'

CASALE - Un nuovo servizio sarà attivato da martedì 31 agosto dal Comune di Casale. Chi avesse difficoltà infatti ad accedere o a scaricare la certificazione verde dai portali nazionali ora potrà ottenerlo inviando semplicemente una mail a greenpass@comune.casale-monferrato.al.it o contattando il 0142 444336 (attivo dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).

Sarà sufficiente comunicare il proprio codice fiscale, il numero di tessera sanitaria (20 cifre) e il proprio indirizzo e-mail per ricevere direttamente in formato digitale il proprio Green Pass. Inoltre è ancora possibile presentarsi senza prenotazione all'Hub del Palafiere per essere vaccinati, in base alla disponibilità giornaliera di dosi. Gli orari e le date disponibili sono: dalle 7 alle 11 il 30 agosto e 1, 3, 6, 9, 11, 13, 14 e 15 settembre.