Agevolazioni Tari: le domande entro il 30 settembre

CASALE - Scadrà il prossimo 30 settembre il termine per presentare le domande di agevolazione dalla Tari (tassa rifiuti). Gli aiuti quest’anno sono rivolti sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche, con un occhio di riguardo a chi ha avuto difficoltà economiche a seguito della pandemia.

Il Comune di Casale ha infatti deciso di destinare fondi propri, ma anche statali, per andare incontro alle famiglie e, più in generale, alle utenze domestiche: «Le famiglie colpite economicamente dall’emergenza sanitaria sono state molte. Per questo motivo abbiamo deciso di aiutarle, andando a incidere sulla Tari per due distinte categorie: chi ha un Isee inferiore ai 21 201,19 euro oppure chi ha avuto una perdita pari almeno al 30% del reddito familiare a causa del Covid» ha spiegato l'assessore Luca Novelli.

Un’agevolazione che ricomprende, anche se indirettamente, le attività economiche, dato che lo sconto è previsto anche per quelle famiglie che hanno avuto almeno il 30 per cento di perdita causa Covid a seguito non solo della perdita del lavoro o dell’attivazione di ammortizzatori sociali, ma anche della chiusura o limitazione della propria attività professionale, commerciale, produttiva o artigianale, o dell’impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali o saltuarie o intermittenti. Chi rientrerà in questa tipologia di agevolazione avrà una riduzione della tassa rifiuti fino al 40 per cento del tributo dovuto.

Non mancheranno le agevolazioni già previste dal regolamento della tassa: anche queste rivolte sia alle utenze domestiche sia alle non domestiche. Per quest’ultime è prevista una riduzione del tributo pari al 100 per cento per i periodi di chiusura e al 75 per cento per i periodi di limitazione delle attività. Per quanto riguarda i dehors, sia temporanei sia permanenti, la riduzione è invece pari al 100% dell’imposta dovuta.

Per le utenze domestiche confermata, infine, la riduzione del 25 per cento della Tari in base a determinate fasce di reddito del nucleo familiare. Chi non avesse usufruito delle agevolazioni nell’anno 2020 potrà presentare richiesta su apposita modulistica entro il 30 settembre. Tutti i modelli di domanda sono disponibili alla pagina dedicata del sito del Comune, dove è anche possibile avere maggiori informazioni sulla tassa rifiuti.