Anni di soprusi e maltrattamenti alla compagna: arrestato

CASALE - Nella notte del 28 agosto, i Carabinieri di Ticineto, in collaborazione con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Casale hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne albanese per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’uomo, al culmine dell’ennesima lite scaturita per futili motivi di convivenza con la consorte, l'ha percossa violentemente al volto. La malcapitata, costretta a fuggire in strada, è riuscita a dare l’allarme ai Carabinieri. I militari, giunti rapidamente sul posto, le hanno fornito immediato soccorso. Medicata dai sanitari, alla donna è stato diagnosticato un lieve trauma cranico. I Carabinieri, una volta acquisita la denuncia dalla vittima direttamente in ospedale a Casale, sono riusciti a evidenziare un quadro familiare di violenze, soprusi e umiliazioni che duravano da anni, con la vittima che non aveva mai avuto la forza di denunciare, elementi che hanno fatto scattare il cosiddetto “Codice Rosso”. Al termine delle formalità procedurali, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.