A Casale a settembre è tempo di vino: tutti gli eventi di #Seguilcalice!

CASALE – Settembre a Casale è sinonimo di ‘Festa del Vino’ che quest'anno- come nel 2020 a causa delle restrizioni non si svolgerà nel tradizionale format al Mercato Pavia – si diramerà nei diversi appuntamenti di #Seguiilcalice!. Il programma è in fase di completamento e date ed eventi potrebbero subire variazioni. Informazioni e aggiornamenti sul sito del Comune.

Su tutti gli eventi, uno dei più attesi è sicuramente quello di Calicentro, in cui le pro loco del territorio si 'destreggeranno' a suon di piatti tipici e non solo.

ATTRAVERSO FESTIVAL

Giovedì 2 settembre ore 21

Cortile Palazzo Langosco, Via Cavour, 5

Moni Ovadia in Dante. Il coraggio di assumere il proprio destino. Lectura Dantis canto XXVI dell’Inferno con musiche dal vivo della tradizione greco-ottomana

Info e prenotazioni: www.attraversofestival.it

STUPUJ TIME

Sabato 4 settembre / dalle ore 16.00 alle ore 21.00

Domenica 5 settembre / dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Degustazioni di vini del Monferrato nei negozi del centro di Casale Monferrato con l'acquisto del calice e della sacca porta calice

MONFRÀ JAZZ FEST

Sabato 4 settembre dalle ore 20

Distilleria Magnoberta

M.T.P.F. JAZZ QUARTET

Concerto Degustazione

C’ERA UNA VOLTA

Domenica 5 settembre dalle 9 alle 21

LungoPo Gramsci e area imbarcadero

Una giornata speciale dove essere spettatore e attore

a cura dell’Associazione Botteghe Storiche

Mercatino con esposizioni di quadri, foto, abiti e accessori fiabeschi, gioco degli scacchi, pic-nic, punti ristoro per pranzo / merenda sinoira / aperitivo, intrattenimenti con falchi, cavalli, pony, asinelli, concerto di arpa, gite in barca e molto altro

LA CUCINA DELLA MEMORIA

Domenica 5 settembre ore 16.30

Comunità Ebraica – Vicolo Salomone Olper 44

Presentazione libraria

LABORATORI CREATIVI PER L’ESTATE!

Mercoledì 8 settembre ore 16

Castello del Monferrato

iniziativa della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati

Prenotazioni: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297

LABORATORIO MUSICALE

Giovedì 9 settembre ore 16

Chiostro di Santa Croce

iniziativa della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati

a cura della Cooperativa SocioCulturale con Alice Rossino

Prenotazioni: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297

MONFRÀ JAZZ FEST

Venerdì 10 settembre – dalle ore 20.30

Cortile Palazzo Langosco, Via Cavour, 5

- De Aloe Coscia duo (Max De Aloe – Gianni Coscia)

- Concettini trio (Nicola Concettini – Manrico Segni – Luca Santaniello) feat Daniele Scannapieco

Sabato 11 settembre – dalle ore 20.30

Cortile Palazzo Langosco, Via Cavour, 5

- Marchese Sextet (Edoardo Liberati – Lorenzo Simoni – Giacomo Serino – Mario Iannuzziello – Riccardo Marchese – Danilo Tarso) feat Attilio Sepe

- Timelin3 Acoustic (Mauro Negri - Alberto Bonacasa – Marco Ricci – Maxx Furian)

Domenica 12 settembre – dalle ore 20.30

Cortile Palazzo Langosco, Via Cavour, 5

- Circus 4et (Max Tempia – Fabio Buonarota – Walter Calafiore – Tommy Bradascio)

- Doctor Jazz (Fabio Gorlier – Saverio Miele – Giorgio Diaferia) feat Flavio Boltro

Due concerti a sera, un unico biglietto: € 12,00 intero - €8,00 ridotto – gratuito fino a 12 anni. Info: www.monjazzfest.it

Book e Fiabe in Jazz

Sabato 11 settembre ore 17

Cortile Palazzo Langosco, Via Cavour, 5

- Il canto degli alberi di Antonio Moresto (book)

- Eleni Molos / Nicolas Megna 4et (jazz)

Domenica 12 settembre ore 16 e ore 17

LungoPo Gramsci – Imbarcadero

- Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach (fiaba)

- Noemi Iuvarra / My favorite trio (jazz)

About jazz

Domenica 12 settembre ore 16.30

Chiostro di Santa Croce – Via Cavour, 5

Allievi e insegnanti dei corsi di musica dell’Accademia Le Muse

Passeggiate musicali ...alla scoperta di Casale

Sabato 11 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19,30

Museo Civico: Tommaso Profeta

Castello:Barbierato trio

Chiesa San Giuseppe :Mill acoustic duo

Domenica 12 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.30

Museo Civico: Tommaso Profeta

Gipsoteca Bistolfi: Danilo Tarso

Palazzo San Giorgio: Iannuzziello - Simoni duo

Castello: Vittone – Iaci - Toselli Trio

Chiesa San Giuseppe: Almost Acoustic duo

GOLOSARIA

Sabato 11 - Domenica 12 settembre

Castello del Monferrato

sabato | dalle 11.00 alle 20.00 - domenica dalle 10.00 alle 19.00

sabato dalle 20.00 alle 23.00 continuano le cucine di strada e le birre artigianali

Ristorante La Torre – Hotel Candiani

sabato dalle 12.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00)

domenica dalle 11.00 alle 21.00 (ultimo ingresso ore 20.00)

www.golosaria.it

IN VINO VERITAS

Sabato 11 - Domenica 12 settembre dalle 11 alle 21

Degustazioni di vini del Monferrato al Chiosco di piazza Mazzini

Temporary wine bar

Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice

CASALE CITTÀ APERTA

Sabato 11 - Domenica 12 settembre

Iniziativa per conoscere i monumenti di Casale Monferrato

sabato dalle ore 15.00 alle ore 18,30 – domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30

www.comune.casale-monferrato.al.it/cca

GRAPHIC NOVEL E LA BREVE STORIA DELLA DOC

Sabato 11 dalle ore 11 alle ore 20

Domenica 12 dalle ore 10 alle ore 19

Castello del Monferrato – Centro Doc Paolo Desana

Porte aperte alla sede del Centro di Documentazione della Doc dove è possibile ammirare la Graphic Novel dedicata a Paolo Desana e il nuovo video La breve storia della Doc, oltre a fotografie e tavole che introducono alle opere realizzate dai grandi personaggi della storia della vitivinicoltura.

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

Sabato 11 settembre ore 10.30

LungoPo Gramsci – Imbarcadero

iniziativa della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati

a cura di Stardust Company

Prenotazioni: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297

Al termine giro in barca offerto dagli Amici del Po

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 12 settembre dalle ore 8.30 alle ore 17

Mercato Pavia

LA SCATOLA MAGICA

Martedì 14 settembre ore 17

LungoPo Gramsci – Imbarcadero

iniziativa della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati

in collaborazione con le Aree protette Po piemontese e il contributo della Compagnia di San Paolo

Prenotazioni: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297

BARBATELLING – Le mostre

Venerdì 17 – Sabato 18 – Domenica 19 settembre

In concomitanza con gli eventi al Castello del Monferrato

- Le Etichette del Fumetto Di-vino, una collezione di bottiglie d’autore in collaborazione con VinComics

- Barbatelling - Storie di grignolino in grignolino – Mostra/Contest in collaborazione con Slow Food condotta del Monferrato

Mostre allestite a cura di m-ON nell’ambito del Casale Comics&Games

BARBATELLING – Vincomics Degustatio

Sabato 18 settembre ore 17.00

Castello del Monferrato

Degustazione di vini commentata dai produttori e da disegnatori in live paiting

con Laura Beccaria (vini Beccaria), Francesco D’Ippolito e Ferruccio Giromini

Iniziativa a cura di m-ON nell’ambito del CasaleComics&Games, in collaborazione con VinComics

Su prenotazione

GRAPHIC NOVEL E LA BREVE STORIA DELLA DOC

Sabato 18 e domenica 19 dalle ore 11.30 alle ore 20

Castello del Monferrato – Centro Doc Paolo Desana

Porte aperte alla sede del Centro di Documentazione della Doc dove è possibile ammirare la Graphic Novel dedicata a Paolo Desana e il nuovo video La breve storia della Doc, oltre a fotografie e tavole che introducono alle opere realizzate dai grandi personaggi della storia della vitivinicoltura.

CASALE CITTÀ APERTA

Sabato 18 settembre - Domenica 19 settembre

Iniziativa per conoscere i monumenti di Casale Monferrato

sabato dalle ore 15 alle ore 18.30 – domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30

www.comune.casale-monferrato.al.it/cca

MERCATINO BIOLOGICO

Sabato 18 settembre dalle ore 8 alle ore 19

Piazza Mazzini

a cura dell’associazione Il Paniere

LEGGENDA D’UVA

Sabato 18 settembre ore 10

Chiostro di Santa Croce

iniziativa della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati

a cura dell’associazione Penelope

Prenotazioni: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297

INCONTRI CON IL PRODUTTORE - Degustazione vini

Domenica 19 settembre ore 11.30 e ore 18

a cura di Ais Piemonte

Castello del Monferrato

costo incontri con degustazione 3 bicchieri € 15,00 (prenotazioni: www.aispiemonte.it/delegazione-ais-piemonte-casale-monferrato/)

PROFUMO DI FASCISMO E SALI DEL MAR MORTO

Domenica 19 settembre ore 16.30

Comunità Ebraica – Vicolo Salomone Olper 44

Presentazione libraria - l’autore Vittorio Pavoncello ne parla con Roberto Gabei

BARBATELLING

Domenica 19 settembre ore 17

Castello del Monferrato

Manuale a fumetti per bere con gusto

presentazione libraria con Francesco Scalettaris e Gio di Qual

Iniziativa a cura di m-ON nell’ambito del Casale Comics&Games

FRUTTI DI STAGIONE (Laboratorio orticolo)

Mercoledì 22 settembre ore 17

Castello del Monferrato

iniziativa della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati

a cura di Giovanni Ganora

Prenotazioni: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297

FIORI DI BACH INVENTAFAVOLE

Giovedì 23 settembre ore 17

Chiostro di Santa Croce

iniziativa della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati

a cura di Alessandra Crova

Prenotazioni: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297

CALICENTRO, IL MONFERRATO CON IL CASTELLO INTORNO

Venerdì 24 – Sabato 25 – Domenica 26 settembre

Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 24.00

Sabato e domenica dalle ore 11.30 alle 24.00

Castello del Monferrato

Ingresso solo su prenotazione dal 10/09/2021 www.festadelvinodelmonferrato.it

Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice

BARBATELLING – Le mostre

Venerdì 24 – Sabato 25 – Domenica 26 settembre 2021

In concomitanza con gli eventi al Castello del Monferrato

- Le Etichette del Fumetto Di-vino, una collezione di bottiglie d’autore in collaborazione con VinComics

- Barbatelling - Storie di grignolino in grignolino – Mostra/Contest in collaborazione con Slow Food condotta del Monferrato

Mostre allestite a cura di m-ON nell’ambito del Casale Comics&Games

BARBATELLING – Vincomics Degustatio

Sabato 25 settembre ore 17

Castello del Monferrato

Degustazione di vini commentata dai produttori e da disegnatori in live paiting

con Bartolomeo Lercari (Cantina Cheo), Andrea Ferraris e Sara Pittaluga

Iniziativa a cura di m-ON nell’ambito del Casale Comics&Games, in collaborazione con VinComics

Su prenotazione

GRAPHIC NOVEL E LA BREVE STORIA DELLA DOC

Sabato 25 e domenica 26 dalle ore 11.30 alle ore 20

Castello del Monferrato – Centro Doc Paolo Desana

Porte aperte alla sede del Centro di Documentazione della Doc dove è possibile ammirare la Graphic Novel dedicata a Paolo Desana e il nuovo video La breve storia della Doc, oltre a fotografie e tavole che introducono alle opere realizzate dai grandi personaggi della storia della vitivinicoltura.

INCONTRI CON IL PRODUTTORE - Degustazione vini

Domenica 26 settembre ore 11.30 e ore 18

a cura di Ais Piemonte

Castello del Monferrato

costo incontri con degustazione 3 bicchieri € 15,00 (prenotazioni: www.aispiemonte.it/delegazione-ais-piemonte-casale-monferrato/)

FESTA DI SUCCOT

Domenica 26 settembre ore 16.30

Comunità Ebraica – Vicolo Salomone Olper 44

Benedizioni e merenda sotto la Capanna

BARBATELLING

Domenica 26 settembre ore 17

Castello del Monferrato

TOPOVINO: storie Disney ad alta gradazione

incontro con gli autori della pagina Ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon de’ Paperoni, Stefano Burzotta e Mattia Del Core

Iniziativa a cura di m-ON nell’ambito del Casale Comics&Games

GIRO IN BARCA SETTEMBRINO

Domenica 26 settembre ore 17

LungoPo Gramsci – Imbarcadero

iniziativa della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati

a cura degli Amici del Po

Prenotazioni: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297.