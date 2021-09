Domani è di nuovo tempo di Attraverso Festival, ospite Moni Ovadia

CASALE – Domani Attraverso Festival torna a Casale sempre a Palazzo Langosco: dopo Umberto Galimberti, il nuovo ospite sarà ancora un grande intellettuale contemporaneo come Moni Ovadia. Accompagnato dalle musiche di tradizione greco-romana eseguite dal vivo dai musicisti Stefano Albarello e Maurizio Dehò, metterà in scena lo spettacolo ‘Dante: il coraggio di assumere il proprio destino Lectura Dantis – canto XXVI dell’Inferno’, un omaggio al sommo poeta nell’anno del 700° anniversario dalla sua morte.

Moni Ovadia ha sempre avuto come filo conduttore dei suoi spettacoli e della sua vastissima produzione discografica e libraria la tradizione composita e sfaccettata, il ‘vagabondaggio culturale e reale’ proprio del popolo ebraico e, più in generale, la figura dell’esiliato. Si confronta ora con il canto XXVI° dell’inferno Dantesco in cui emerge la figura di Ulisse, che incita i suoi compagni a interrogarsi sul senso della vita e a non privarsi nell’ultima parte dell’esistenza della possibilità di continuare a conoscere.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19.30. Il costo del biglietto è di 20€, e si potrà acquistare tramite il circuito mailticket.