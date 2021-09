Ricercato 43enne arrestato in pieno centro a Casale

CASALE - I Carabinieri di Casale Monferrato, al termine di una serie di accertamenti, pedinamenti, e dopo avere studiato nel dettaglio le passate abitudini e frequentazioni di un 43enne ricercato, lo hanno rintracciato in pieno centro, traendolo in arresto in condizioni di massima sicurezza, poiché gravato da un provvedimento restrittivo dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo, che dovrà scontare un cumulo di pena di due anni di reclusione e otto mesi di arresto per il reato di evasione commesso nel 2014 e nel 2015, nonché per guida in stato di ebbrezza commesso nel 2015 e nel 2017, al termine delle attività di rito è stato condotto presso la propria abitazione in regime della detenzione domiciliare.