Waterfestival di Viverone: sette piloti monferrini correranno in Formula 4

VIVERONE (BI) - Il Watefestival di Viverone organizzato dal casalese Rainbow Team di Fabrizio Bocca è sempre più vicino: si svolgerà infatti sabato 4 e domenia 5. E durante l’evento, saranno 7 i piloti che gareggeranno all’interno del Campionato Europeo di Formula 4: Oleg Bocca, William Sjostrom, Paulius Stainys, Harvey Smith, Mathilda Wiberg, Jens Westphal e Stefan Arand.

Per la prima volta il casalese Oleg Bocca correrà in due categorie importanti. «Sono contento – dice – Ho debuttato in GT30 nel primo weekend di agosto a San Nazzaro D’Ongina, dove sono riuscito a conquistare il primo posto. Cercherò di fare del mio meglio qui a Viverone, dove gareggerò anche nella Formula 4». Bocca ha debuttato l’anno scorso sempre a Viverone. Ora è tempo di farsi notare in gare ben più importanti.

Si disputeranno anche gare di Formula Junior Elite, del Campionato Italiano GT30, l’International Uim Race di Formula 2 e verrà assegnato il titolo di campione Italiano per la Finale Formula 2.