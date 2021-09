Nella notte ladri anche alla farmacia di Porta Milano a Casale: si indaga

CASALE - Non solo Valenza; questa notte i ladri sono entrati a rubare anche alla farmacia di Porta Milano a Casale (non si tratta di quella di Frassineto Po come avevamo scritto qualche ora fa e come ci era stato erroneamente comunicato). Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso una persona accedere al presidio di via Guglielmo Massaia verso le 3 di notte. Sono stati sottratti dalla cassa circa 4000 euro nonostante l'allarme che ha fatto accorrere sul posto, oltre ai Carabinieri della stazione di Ticineto in servizio di perlustrazione anche la società di vigilanza privata che segue la farmacia.

Sulla vicenda indagano, così come per l'episodio di Valenza, i militari dell'Arma. Al vaglio delle forze dell'ordine c'è anche l'ipotesi che i due episodi siano tra loro collegati.