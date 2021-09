Viaggi e trasporti: dall'estate segnali di ottimismo

CASALE - Dopo un anno di pandemia e con l'arrivo della bella stagione, la voglia di viaggiare è cresciuta in modo esponenziale: ad aprile il catalogo dei 'Viaggi Guidati 2021' di Stat Viaggi era stato presentato da pochi minuti che già erano cominciate ad arrivare le prime richieste di prenotazioni.

Il risultato è infatti andato oltre ogni previsione: ad oggi sono stati confermati ben 66 viaggi del catalogo da giugno a settembre, per un totale di 2.410 persone che hanno scelto di concedersi una vacanza o un momento di svago con la storica azienda casalese.

Di questi, 37 sono stati tour di più giorni di cui 5 prevedevano un trasferimento aereo, per un totale di 1.366 partecipanti totali. Altri 26 sono stati viaggi in giornata con 1044 partecipanti, ma le vendite per settembre sono ancora aperte per cui i numeri sono destinati a salire.

Le destinazioni confermate sono tutte in Italia, a eccezione di un classico del catalogo: il viaggio a Lourdes in partenza a settembre, e un altrettanto immancabile viaggio a St.Moritz con il Bernina Express. Praticamente tutte le regioni italiane sono state coinvolte con una prevalenza per Puglia, Campania, Sicilia e le isole.

È invece presto invece per tracciare un bilancio delle linee che raggiungono Val d’Aosta, Dolomiti, Liguria e riviera adriatica, ma anche qui si delinea una tendenza con un netto recupero rispetto ai dati registrati nel 2020 e si prospetta una conclusione vicina ai risultati del 2019.

Paolo Pia, amministratore delegato del Gruppo Stat, racconta come è stato conseguito questo risultato: «Dobbiamo ringraziare tutti i clienti che ci hanno dato fiducia, comprendendo bene che un’azienda come la nostra, con oltre 100 anni di esperienza al servizio di chi viaggia, avrebbe avuto come priorità quella di creare un’offerta turistica di qualità, sia negli itinerari che negli standard di sicurezza. Il merito di questo successo va condiviso con una squadra di collaboratori che si è prodigata nel progettare nuovi tour e presentarli in un catalogo a stampa ricco e curato, in un momento in cui questa operazione sembrava svantaggiosa persino per i grandi Tour Operator. Un lavoro enorme ma alla fine ne è valsa la pena”