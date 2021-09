Tornano le attività della biblioteca Luzzati: si parte domani al castello

CASALE - Con settembre riprendono a pieno ritmo le attività della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati: All’interno del ricco calendario di #Seguiilcalice infatti ci saranno ben otto appuntamenti organizzati dalla Luzzati.

Si partirà già domani alle ore 16 nelle sale della biblioteca al Castello del Monferrato, quando ci si potrà sbizzarrire con la fantasia grazie ai ‘Laboratori creativi per l’estate!’: tra le attività della giornata disegni, giochi e idee da modellare. I partecipanti potranno essere al massimo 7, tutti con accompagnatore.

Il giorno dopo, giovedì 9, ci si sposterà nel chiostro di Santa Croce dove sarà protagonista la musica con il laboratorio ‘Letture intonate e accordate’, a cura della cooperativa SocioCulturale. Un percorso didattico-musicale proposto da Alice Rossino alla scoperta di storie e musiche. Anche qua il numero di partecipanti è limitato a 7, sempre con accompagnatore.

Sabato 11 ci si immergerà, a partire dalle ore 10.30, nell’incantato mondo di Alice nel paese delle meraviglie all’imbarcadero di LungoPo Gramsci. La Stardust Company regalerà momenti di magia e animazione con la partecipazione del Mago Claudio. Al termine dell’incontro chi lo vorrà, accompagnato da un adulto, potrà fare un giro in barca grazie agli Amici del Po.

Si recupererà invece martedì 14 il secondo appuntamento di ‘Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco’, incontri a tema con laboratori e passeggiate, organizzate dalla Luzzati e dalle Aree protette Po Piemontese, con il contributo della Compagnia di San Paolo. Appuntamento a partire dalle ore 17 per un massimo di 20 bambini accompagnati da un adulto con prenotazione obbligatoria.

Per il ciclo ‘Nati per Leggere’, l’associazione Penelope sabato 18 alle ore 10 proporrà la Leggenda d’Uva per bambini dai 2 ai 7 anni: un’esperienza di green-art all’aria aperta nel chiostro di Santa Croce. Partecipazione riservata a 12 bambini e loro famigliari. L’uva sarà ancora protagonista mercoledì 22 con l’ormai tradizionale appuntamento con il ‘Laboratorio orticolo’ di Giovanni Ganora: dalle ore 17 si andrà alla scoperta della frutta regina del mese di settembre. La giornata si concluderà con attività pratiche.

Giovedì 23 alla stessa ora Alessandra Crova curerà ‘Fiori di Bach inventafavole’, come la natura ci viene in aiuto ed è nostra amica: salute e benessere narrata a bambini e ai loro accompagnatori con racconti e giochi. Per bambini dai 5 anni. A concludere il lungo mese di iniziative sarà ‘Giro in barca settembrino’: tornare a vivere il fiume per bambini e famiglie con il caratteristico giro sulla barca a motore degli Amici del Po, alla scoperta delle sue sponde e dei loro abitanti. Ritrovo alle ore 17.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione. I contatti per dare la propria adesione sono: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it e 0142-444302 o 444308 o 444297.