CASALE - La comunicazione sui social è un aspetto sempre più importante nel mondo della politica. Sui social, in questo caso su Facebook, spesso e volentieri impazza la polemica. Nel mirino è finito un post del Comune di Casale Monferrato (Città di Casale Monferrato) pubblicato nella serata di ieri e relativo all'incontro del consiglio di partecipazione delle frazioni di Popolo e Terranova con la popolazione e con alcuni esponenti di giunta e maggioranza consiliare.

Daniele Sanzone, esponente del Pd casalese e consigliere di minoranza a Morano Po ha preso posizione in merito. A indispettire il dem non è la notizia del post ma il fatto che questo, effettuato con una pagina istituzionale quale è quella di Palazzo San Giorgio, riporti gli hashtag utilizzati dal sindaco Federico Riboldi durante la campagna elettorale di due anni fa: «Una cosa del genere non si è mai vista» ci ha detto dopo aver rilanciato sul proprio profilo il suo sdegno.

Primo a commentare un altro dem, l'ex parlamentare e attuale consigliere comunale a Casale Fabio Lavagno che così rilancia: «Visto quanto costa la comunicazione istituzionale del comune, questa almeno dovrebbe distinguersi da quella politica del sindaco».