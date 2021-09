Da domani anche Rosignano è protagonista con Golosaria

ROSIGNANO - Orizzonti variegati, molteplici e multiformi saranno quelli che Rosignano offrirà al pubblico di Golosaria che deciderà di prendere parte agli eventi di sabato e domenica.

Si comincia domani dunque con ‘Orizzonti… in vigna’: a partire dal, con base dall'Info Point Turistico, si andrà alla scoperta dei punti panoramici e degli angoli segreti del centro storico, che saranno caratterizzati da un’insolita opportunità di simpatica merenda, proposta dalla Pro Loco. Si tratta del ‘fagutin’, un cestino pieno di meraviglie gastronomiche locali (accompagnate, per chi desidera, da un vino doc rosignanese).

In contemporanea si svolgerà un’attività ludico-culturale, a cura dell’associazione AmbientArti in Europa e nel mondo, con tematica ‘Il gioco nel tempo e nel Mondo’: a partire dalle ore 16 con avvio dal Teatro Ideal, allievi del conservatorio e del liceo musicale di Alessandria suoneranno dal vivo alcune musiche e filastrocche contenute nel sonoro di un libro per l’Infanzia. Farà seguito un giocoso girotondo lungo il percorso di un anello panoramico, simboleggiante il Mondo, con la realizzazione di tappe interattive di gioco e musica, tra cui due eccezionali incontri: ‘Messer violino’ e ‘Messer cavallo’.

Poi si andrà alla scoperta del tartufo con ‘Orizzonti... in Valle Ghenza. Tartufando!’ e l'associazione Tartufai della Valle Ghenza. Merenda sinoira con i prodotti della tradizione. Quindi una merenda sinoira dalle 18 proposta da Villa Ronco presso la Tartufaia della Valle Ghenza (Regione Fornace).

Domenica invece il Medioevo con il suo fascino straordinario tra storia e leggenda: alle 11 sulla balconata panoramica della Tina e nel pomeriggio (tra le 15.30 al Castello Mellana e le 17 al Castello Bacino) i figuranti proporranno le vicende alla corte imperiale di Germania che portarono al riconoscimento di Aleramo quale primo Marchese di Monferrato, e il conseguente momento di giubilo e di festa che ne seguì.

Le vicende medioevali, troveranno compimento anche nel ‘pranzo medioevale’ che verrà proposto dalla Pro Loco ai visitatori presenti sia a mezzogiorno che nelle ore successive e sino a sera, nella cornice della centralissima piazza S. Antonio, trasformata nell'occasione in una corte medioevale. Saranno, quindi, protagonisti della esclusiva giornata medioevale rosignanese, i figuranti ed attori del Gruppo Storico ‘Dimensione Vintage’ in collaborazione con TeleCupole TV, e i giovani rosignanesi della Compagnia ‘Milites Ruxignani’. Le visite guidate ai Castelli Mellana e Bacino avranno luogo previa prenotazione all'Info Point.

Le altre iniziative: visite, mostre e degustazioni

Sabato e domenica i visitatori avranno la possibilità di partecipare alle 'Passeggiate tra Arte, Storia e Patrimonio Unesco', grazie ai Volontari dell’Accoglienza Turistica: visite agli Infernot, lungo gli antichi spalti ed i punti di interesse storico/culturale del centro storico, tra cui alcune installazioni del Percorso Morbelliano, la Vetrina del Vino e della Viticoltura rosignanese. Partenze scaglionate ed in piccoli gruppi dall'Info Point. Per l’intero fine settimana è anche visitabile (su richiesta presso l’Info Point) la Mostra temporanea 'I Disegni salvati di Franco Garelli', oltre quaranta disegni che documentano il percorso dell'artista dagli anni Trenta ai primi anni Sessanta del Novecento.

Per chi desidera visitare il territorio, sono sempre fruibili 'Il Percorso dei Trifulau', itinerario emozionale eco-ambientale immerso nella natura della Valle Ghenza e il 'Percorso Morbelliano', dove l'arte del celebre pittore divisionista Morbelli è inserita nel contesto delle colline Patrimonio Unesco.

Completano il ricco fine settimana di Golosaria a Rosignano anche la possibilità di visitare, a cura dell'Associazione Madonna delle Grazie, l'Infernot e la Chiesetta di Madonna delle Grazie, situata sulla collina poco distante dal centro storico, nei pressi della Big Bench - Panchina Gigante Rosso Grignolino ed il programma di visite al Castello di Uviglie e degustazioni presso le Cantine del Castello di Uviglie (su prenotazione).