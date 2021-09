Domani a Casale il mercatino dell'antiquariato tra vino e... musica

CASALE – Domani a Casale torna il mercatino dell'antiquariato. Un appuntamento che cade in uno dei mesi tradizionalmente più frequentati dai turisti per via delle iniziative legate alla Festa del Vino.

All'interno del Mercato Pavia, in piazza Castello, si potranno trovare tutte le tipologie merceologiche per cui il mercatino è famoso: mobili, documenti, libri, bigiotteria, indumenti, documenti, opere d'arte e oggettistica. Ma è anche più che probabile che, visto il periodo, gli espositori omaggino i tanti visitatori alla ricerca di suggestioni enologiche. Collezioni di bottiglie, etichette, cavatappi e utensili da cantina saranno sicuramente in bella vista tra le decine di migliaia di oggetti che ogni mese vengono presentati al mercatino.

Il mercatino ospiterà inoltre il Farmer Market con i suoi prodotti tipici a Km0 e il punto ristoro di Arts Burger. Alle 12 inoltre i visitatori potranno ascoltare le voci del trio ‘Les Moirettes’ composto da Cecilia Minella Deborah Manelli e Diana Russo: tre ragazze del novarese con la passione per lo swing con un repertorio che farà scivolare indietro negli anni 40-50 in un omaggio ad The Andrew Sisters e ad artisti come Scott Bradley

Il mercatino aprirà alle 8.30 e chiuderà alle 17.30. Entrata e uscita sono diversificate: si accederà al mercato Pavia dal lato pedonale sotto la palazzina Liberty e si uscirà da Piazza Castello. Tutti i visitatori avranno l'obbligo di indossare la mascherina e di sanificare le mani in caso vogliano toccare la merce degli espositori. Non è invece obbligatorio, per questa tipologia di manifestazioni, il green pass.