Incendio a Rosignano, pompiere intossicato

ROSIGNANO - Vigili del fuoco di Casale Monferrato in azione a Stevani, frazione di Rosignano: un incendio ha infatti colpito due abitazioni private e uno dei pompieri intervenuti sul posto - dove nel frattempo è giunto anche il sindaco Cesare Chiesa - è stato soccorso per via delle alte temperature (in un primo tempo si pensava per una lieve intossicazione).

Da alcuni lavori in corso su un pergolato di una delle case sarebbero scaturite le scintille che avrebbero provocato il rogo, che si è poi propagato alla rimessa adiacente probabilmente attraverso un canneto di bamboo.

Al momento, non risultano esserci altri feriti. I soccorsi sono ancora sul posto e proprio l'immediatezza del loro arrivo ha scongiurato danni gravi alle case. Completamente distrutta invece la rimessa della casa attigua a quella da cui sono scaturite le fiamme, gravemente lesionati altri edifici di servizio delle due unità: tettoie e garage dove fortunatamente non c'erano auto parcheggiate.