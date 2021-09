Sabato al via Barbatelling, ecco il programma completo

CASALE - Partirà il 18 settembre 'Barbatelling', l'edizione speciale di CasaleComics in concomitanza con la Festa del Vino, evento di punta di ogni settembre monferrino. E proprio da sabato e fino al 26 settembre all'interno del Castello di Casale sarà possibile ammirare, negli orari di apertura, la mostra 'Bottiglie d'autore', in collaborazione con Vin Comics. Una collezione di etichette realizzate dai più grandi maestri del fumetto italiano.

Nello stesso periodo e nella stessa location si potrà visitare la mostra 'Barbatelling storie di Grignolino in Grignolino' in collaborazione con Slow Food Condotta di Casale. Un contest che ha impegnato disegnatori da tutta Italia in illustrazione e tavole di fumetti legate sia alla storia del Monferrato sia del vino che caratterizza di più questo territorio. I vincitori verranno scelti da una giuria presieduta da Sergio Staino e composta da Sergio Cabella, Gea Ferraris, Ugo Bertana, Monica Massa.

Tutti gli eventi della kermesse si svolgeranno al Castello, nell'ambito di CaliCentro.

Vincomics Degustatio

Sabato 18 alle 17 degustazione Cantina Beccaria Vini, dedicata ai vini del Monferrato con Laura Beccaria (produttore) e Francesco D'Ippolito (autore Disney). Modera e introduce Ferruccio Giromini, giornalista specializzato in storia dell’immagine. Ingresso a pagamento con prenotazione fino ad esaurimento dei posti.

Manuale a fumetti per bere con giusto

Incontro domenica 19 alle 17 con gli autori Francesco Scalettaris e Gio di Qual. Conduce Genny Notarianni. Una storia a fumetti, per scoprire ogni curiosità sul vino dalla pianta alla bottiglia. L'ingresso sarà libero ma la prenotazione è consigliata.

Premiazioni 'Storie di Grignolino in Grignolino'

Domenica 19 alle 18.30 verranno premiati i vincitori del contest: ingresso libero e prenotazione consigliata.

Degustazione Cantina Cheo di Vernazza

Degustazione dedicata ai vini delle Cinque Terre con Bartolomeo Lercari (produttore) e Andrea Ferraris (Disney, Coconino Press-Fandango). Modera e introduce Sara Pittaluga, illustratrice. Ingresso a pagamento con prenotazione fino ad esaurimento dei posti.

Topovino: store Disney ad alta gradazione

Domenica 26 ore 17 con Stefano Burzotta e Mattia Del Core autori di 'Ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon de’ Paperoni'. Si scoprirà il curioso rapporto tra gli abitanti di Paperopoli e Topolinia ed il vino. Conduce Genny Notarianni. Ingresso Libero, prenotazione consigliata. Tutti gli eventi si svolgeranno durante la rassegna CaliCentro in programma al Castello del Monferrato da 17 al 26 settembre.