CASALE - Cambia la viabilità a Oltreponte grazie a un'ordinanza che istituisce nuovi sensi unici.

Modifiche che interessano, nello specifico:

Via Italo Rossi

- tratto compreso tra Via Olearo e Via Oliaro in direzione della Via Oliaro

- tratto compreso tra Via Dei Mille e Via Piacibello in direzione di quest'ultima

Via Antonio Olearo

- tratto compreso tra Strada Torino e Via Italo Rossi in direzione della Via Italo Rossi

- tratto compreso tra Piazza Marinai D'Italia e Via Italo Rossi in direzione di quest'ultima

Via Piacibello

- tratto compreso tra Via Italo Rossi e Strada Torino in direzione di quest'ultima

- tratto compreso tra Via Italo Rossi e Piazza Marinai D'Italia in direzione di quest'ultima

Via Brigate Partigiane in direzione di Via Piacibello

in direzione di Via Piacibello Via Dei Mille in direzione della Via Italo Rossi

Accanto a queste, sono previsti anche i divieti di sosta 0 / 24 con rimozione forzata in via Italo Rossi, sul lato prospiciente la scuola primaria XXV Aprile, in via Antonio Olearo, nel tratto compreso tra piazza Marinai d'Italia e via Adam in direzione di quest'ultima, e in via Piacibello, nel tratto compreso tra via Adam e piazza Marinai d'Italia, sul lato del civico 2.

Infine, sarà revocato il divieto di sosta in via Antonio Olearo tra strada Torino e via Italo Rossi sul lato prospiciente la chiesa parrocchiale e piazza Risorgimento, permettendo così il parcheggio lungo tutto il tratto di strada.

Il sindaco Federico Riboldi commenta: «Grazie al Consiglio di partecipazione e all’impegno dell’Amministrazione, un quartiere più vivibile e sicuro. Ascoltare tutti e trovare le soluzioni migliori per una città più vivibile e sicura: questo è la strada intrapresa da questa Amministrazione con l’istituzione dei Consigli di partecipazione e con gli incontri che in queste settimane si stanno susseguendo nei quartieri e nelle frazioni della città. Una scelta vincente!».

«Con i Consigli di partecipazione si è instaurato un ottimo confronto e un costruttivo dialogo – ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale Fiorenzo Pivetta, incaricato di supportare il sindaco in materia di vita dei quartieri e delle frazioni -, permettendoci di avere a disposizione un interlocutore privilegiato che vive quotidianamente il territorio. Nel caso specifico, vorrei ringraziare il presidente Gabriele Ravalli e tutti i componenti di quello di Oltreponte con cui ci si è confrontati in questi mesi per giungere a queste importanti modifiche viarie».

Il piano era stato presentato nei giorni scorsi proprio al Consiglio di Partecipazione, in seguito alle cui osservazioni sono state apportate alcune modifiche.

«L’esigenza di rendere più sicura la viabilità nei tratti di strade più trafficate di Oltreponte – ha spiegato l’assessore Daniela Sapio – è stata una delle prime richieste che ci è stata sottoposta dal Consiglio di partecipazione. Così siamo arrivati, grazie anche al fondamentale confronto con i cittadini durante l’ultimo incontro di martedì scorso e all’attento lavoro del nostro Comando di Polizia Locale, a una soluzione che va proprio in questa direzione».