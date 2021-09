CASALE - La Polizia di Stato di Casale alla fine di agosto ha deferito in stato di libertà il 43enne M.K., cittadino nordafricano in regime di detenzione domiciliare, poiché ritenuto responsabile di evasione.

I poliziotti, nel corso dei periodici controlli a carico delle persone sottoposte a misure restrittive domiciliari, hanno raggiunto l’indirizzo presso cui doveva trovarsi M.K. senza trovarlo.

All’interno dell’abitazione c'erano però due coinquilini che hanno riferito che l’uomo si era allontanato poco prima per “alcuni impegni” non meglio precisati. Vista l’assenza di qualsivoglia permesso o autorizzazione a lasciare il luogo di detenzione, gli operatori hanno cercato di rintracciarlo nelle successive ore, ma senza riuscirci.

Solo l’indomani l'uomo è stato trovato in città, accompagnato presso gli uffici del Commissariato per l’identificazione e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria e al termine riaccompagnato nella sua abitazione per il ripristino della detenzione domiciliare.