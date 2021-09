La comunità ebraica racconta le ricette delle famiglie ebraiche monferrine

CASALE - È attesa per domani alle 16.30, presso la sede della comunità ebraica cittadina, la presentazione del volume “La cucina della memoria - Ricette giudaico Monferrine”, edito da Edizioni Belforte. Una raccolta questa che unisce tradizioni provenienti dai ricettari delle famiglie ebree vissute in Monferrato. Le racconterà Adriana Ottolenghi e in contemporanea sarà anche possibile assaggiare alcune delle pietanze contenute nel libro.

«Un piccolo libro denso di qualità e corposo in quantità di ricette domestiche che uniscono la tradizione con le contaminazioni locali monferrine - spiega Elio Carmi, oggi presidente della Comunità Ebraica - e poi ancora contagiate dalla storia di vita di chi era stato forzatamente lontano, di chi si era rifugiato negli Stati Uniti o andato in Israele, ma poi tornato nella sua terra d’origine».

L’ingresso all’evento è libero. Per informazioni e prenotazioni: 0142 71807.