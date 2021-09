Il compleanno del Parco guarda al processo Eternit bis

CASALE - Domani riprende il processo Eternit bis a Novara. Oggi in Comune (per il meteo incerto) invece c'è stata la seconda giornata di celebrazioni per il compleanno del Parco Eternot.

"Apriamo le porte sul processo" le parole di Daria Carmi in apertura.

Tra gli interventi il sindaco Federico Riboldi che domani testimonierà: "Nella mia fascia ci siete tutti voi e anche chi ci ha lasciato. Farò comprendere la sete di giustizia di questa città".

Poi prima della consegna dei premi Eternot alla Cultura e le musiche dell'orchestra del Saluzzo Plana (tra i premiati), Giuliana Busto e Bruno Pesce per Afeva.

"A Casale abbiamo avuto più di 3000 morti, partecipare significa esercitare la democrazia" le parole di Pesce.