Acuto Luese Cristo, festa Ovadese. Arquatese a tavolino?

ALESSANDRIA - Luese Cristo a punteggio pieno. Nella seconda giornata di campionato, la formazione allenata da Roberto Adamo vince 3-0 in casa del Cit Turin e resta ai vertici della graduatoria. Di Russo, Neirotti e Mandirola le reti del successo alessandrino.

Una doppietta di Nelli, a segno due volte dal dischetto, lancia l'Ovadese di Stefano Raimondi, capace di imporsi 2-1 nell'unico derby in calendario, a Casale contro la Pastor Stay: l'attaccante ligure chiude la pratica con una rete per tempo e rilancia le ambizioni della propria squadra, la Pastor Stay accorcia nel finale con Miglietta, ma non basta. Beffa conclusiva, invece, per l'Asca di Marco Usai, che a Santo Stefano Belbo si fa raggiungere sul 2-2: locali avanti con Novara, poi a cavallo della pausa Rachid e Rota capovolgono il punteggio, ma allo scadere Onomoni realizza il pareggio.

PROMOZIONE: ARQUATESE PARI, VALENZA ESULTA

A Basaluzzo, l'Arquatese di Maurizio Vennarucci pareggia 1-1 contro Bacigalupo: succede tutto nella ripresa, con gli ospiti a segno per primi, e con il solito Maldonado che rimette le cose a posto, di testa su azione d'angolo. Potrebbe esserci però una coda extra campo, perché i torinesi sarebbero scesi in campo senza un 2002 imposto dal regolarmento. Si attende il 3-0 a tavolino a favore dell'Arquatese, che presenterà il ricorso. Bene la Valenzana Mado, che al 'Comunale' regola 2-0 il Pozzomaina grazie a due punizioni di Boarino, mentre la Gaviese perde 1-0 a Chieri, sponda San Giacomo. Domenica amara, infine, per la Novese di Mattia Greco, che torna da Trofarello con una sconfitta 2-1: locali avanti in avvio, Pintabona riporta in equilibrio i biancocelesti, ma Borgoni realizza il gol partita prima dell'intervallo.

PROMOZIONE: I RISULTATI

Cit Turin-Luese Cristo 0-3

Santostefanese-Asca 2-2

Pastor Stay-Ovadese 1-2

San Giacomo Chieri-Gaviese 1-0

Valenzana Mado-Pozzomaina 2-0

Trofarello-Novese 2-1

Arquatese-Bacigalupo 1-1

Mirafiori-Pro Villafranca 0-2